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Мультфильм «Мальчик и птица» всё же не станет последней работой Хаяо Миядзаки

Мультфильм «Мальчик и птица» всё же не станет последней работой Хаяо Миядзаки
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Ещё до релиза мультфильма «Как поживаете?» (в России выйдет под названием «Мальчик и птица») стало известно, что этот проект станет последним для Хаяо Миядзаки. Знаменитому японскому режиссёру уже 82 года — свою финальную картину он даже посвятил собственному внуку.

Однако на премьере картины в США вице-президент студии Ghibli Кихи Нишиока заявил, что Миядзаки не собирается уходить из индустрии и продолжит работу над новыми мультфильмами. По словам топ-менеджера, у автора уже есть идеи для следующих проектов, поэтому «Мальчик и птица» точно не будет его последней работой.

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

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