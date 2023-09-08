В России резко выросли продажи контрафактных отечественных книг

Оборот контрафактных копий бумажных книг российских издательств в январе-августе 2023 года вырос вдвое по сравнению с аналогичном периодом 2022 года и составил около 1 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совладельца крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

В оценке, основанной на совместном исследовании Российского книжного союза (РКС) и «Эксмо-АСТ», учтены продажи контрафакта на маркетплейсах в России и в офлайн-каналах дистрибуции на территории стран СНГ. Весь легальный рынок бумажных книг в 2022 году составил 87 млрд рублей.

Как объясняет член комитета по цифровой трансформации РКС Максим Рябыко, рост «пиратских» книг случился на фоне повышения издательствами цен на книги. Отпускные цены выросли на 15–20%, а в начале 2023-го их подняли ещё на 5–10%. Контрафакт при этом может быть в 1,5–2,5 раза дешевле.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon тем временем заявили, что регулярно проверяют товары на подлинность после всех запросов от правообладателей с подозрениями на контрафакт.