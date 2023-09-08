Авторы Baldur's Gate 3 готовят патч с серьёзным улучшением оптимизации игры

После официального релиза Baldur's Gate 3 на ПК и PS5 пользователи обратили внимание на низкую производительность игры в третьем акте. В нём действие разворачивается в густонаселённом городе под названием Врата Балдура, из-за чего частота кадров там проседает даже на самых мощных компьютерах и PlayStation 5.

Разработчики из Larian в курсе проблемы и уже готовятся её решить. На это намекнул глава студии Свен Винке, отметив, что программисты ещё удивят геймеров своей работой над игрой.

У них были задержки, но наша команда программистов всё ближе и ближе к тому, чтобы достичь производительности, на которую мы были изначально нацелены. Я думаю, что они ещё смогут удивить всех. Они очень мотивированны.

Когда выйдет новый патч для Baldur's Gate 3 с улучшением оптимизации, Винке не уточнил. Однако в базе данных Steam уже обнаружили новую сборку проекта, которую уже тестируют в Larian.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PlayStation 5. До конца ноября игра также выйдет на Xbox Series.