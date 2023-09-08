Для Payday 3 представили карту обновлений до осени 2024 года

Разработчики кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze опубликовали очередной геймплейный трейлер игры. В ролике показали двух новых героинь — Джой и Перл.

Обе преступницы будут доступны в Payday 3 на выходе проекта.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.

Помимо этого, команда Starbreeze представила карту обновлений игры до осени 2024 года. За этот период тайтл получит четыре платных дополнения, новые сезонные ивенты, героев, умения, врагов, оружие, косметические предметы, апгрейд до Unreal Engine 5 и много чего ещё.

Фото: Starbreeze

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Также вплоть до 11 сентября в симулятор ограблений смогут сыграть все желающие на ПК и Xbox (на PS4 и PS5 теста не будет).