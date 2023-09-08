В Mortal Kombat 1 упростят систему экипировки героев

За последние несколько недель в Сети появилось много новых деталей и геймплея Mortal Kombat 1. Один из геймеров уже даже успел протестировать файтинг на Nintendo Switch и поделиться скриншотами на Reddit.

Судя по изображениям, разработчики сильно упростили кастомизацию бойцов — теперь персонажам можно менять только один элемент экипировки, добивания, «насмешки» и настройки цветов. Изменить скин геймеры смогут при выборе героя.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.