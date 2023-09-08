В Starfield нашли лёгкий способ получения денег

С момента выхода Starfield не прошло и недели, однако геймеры уже нашли эксплойт, который позволяет заработать огромное количество денег. Фанаты Bethesda могут вспомнить, что подобная уязвимость была и в «Скайриме».
Видео доступно на YouTube-канале vNivara. Права на видео принадлежат vNivara/Bethesda.
Во-первых, игроку нужно обзавестись реактивным ранцем. Дальше необходимо прибыть в город «Новая Атлантида», провалиться под карту, как это показано в ролике выше, и найти ящики торговцев со всеми вещами.
После этого забираем все их пожитки, отправляемся на другую планету, ждём несколько минут и возвращаемся в «Новую Атлантиду». Теперь остаётся только продать торговцам их же товары и повторить всю процедуру столько раз, пока вы не заработаете необходимую сумму.
Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.
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