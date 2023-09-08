В российском Epic Games Store игру Mortal Kombat 1 продают за 100 тысяч рублей

Предзаказы Mortal Kombat 1 уже открыты на всех платформах, однако цена на игру в российском Epic Games Store кажется чересчур «кусачей» — за файтинг просят 100 тысяч рублей.
Фото: EGS
Естественно, разработчики из NetherRealm не рассчитывают, что кто-то действительно купит тайтл по такой цене — это просто временная заглушка. Напомним, всё равно файтинг недоступен в российском регионе.
Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.
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