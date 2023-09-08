Tecno представил смартфон Spark 10 Pro с уникальным лунным дизайном
Поделиться
В марте этого года компания Tecno выпустила бюджетный смартфон Spark 10 (~ 15 тысяч рублей). Гаджет был доступен для покупки в трёх расцветках: Lunar Eclipse, Pearl White и Starry Black.
Фото: Tecno Mobile
Вчера, 7 сентября, производитель представил эксклюзивное издание Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Часть задней панели покрыта силиконовой экокожей, а дизайн сочетает чёрный и белый цвета — он должен напоминать поверхность Луны.
Spark 10 Pro Moon Explorer Edition выпустят в честь успешной миссии «Чандраян-3», в рамках которой Индия смогла успешно посадить свой аппарат на поверхность Луны.
Характеристики
- Диагональ дисплея: 6,78 дюйма
- Частота обновления экрана: 90 Гц
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
- Разрешение задней камеры: 50 Мп
- Оперативная память: 8 ГБ
Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Индии по цене в $ 144. Выйдет ли устройство за пределами страны, пока не сообщается.
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
17:45
-
17:21
-
16:53
-
16:37
-
16:01
-
15:35
-
15:08
-
14:37
-
14:15
-
13:58
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:25
-
12:23
-
11:54
-
11:04
-
10:18
-
09:42
-
09:18
-
08:43
-
08:05
-
07:35
-
07:05
-
06:32
-
00:45
- 7 сентября 2023
-
21:46
-
21:05
-
20:38
-
20:14
-
19:31
-
18:58
-
18:23
-
18:22
-
17:48
Партнерский контент