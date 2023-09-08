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Tecno представил смартфон Spark 10 Pro с уникальным лунным дизайном

Tecno представил смартфон Spark 10 Pro с уникальным лунным дизайном
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В марте этого года компания Tecno выпустила бюджетный смартфон Spark 10 (~ 15 тысяч рублей). Гаджет был доступен для покупки в трёх расцветках: Lunar Eclipse, Pearl White и Starry Black.

Фото: Tecno Mobile

Вчера, 7 сентября, производитель представил эксклюзивное издание Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Часть задней панели покрыта силиконовой экокожей, а дизайн сочетает чёрный и белый цвета — он должен напоминать поверхность Луны.

Spark 10 Pro Moon Explorer Edition выпустят в честь успешной миссии «Чандраян-3», в рамках которой Индия смогла успешно посадить свой аппарат на поверхность Луны.

Характеристики

  • Диагональ дисплея: 6,78 дюйма
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
  • Разрешение задней камеры: 50 Мп
  • Оперативная память: 8 ГБ

Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Индии по цене в $ 144. Выйдет ли устройство за пределами страны, пока не сообщается.

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