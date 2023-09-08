Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом

Вышел новый трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом
Комментарии

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из NetherRealm опубликовали новый геймплейный трейлер игры. Его посвятили скину Жан-Клода ван Дамма для Джонни Кейджа.

Напомним, все реплики для облика героя озвучил сам легендарный актёр.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.

Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.

Материалы по теме
В российском Epic Games Store игру Mortal Kombat 1 продают за 100 тысяч рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android