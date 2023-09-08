Вышел новый трейлер Mortal Kombat 1 с Жан-Клодом ван Даммом
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Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из NetherRealm опубликовали новый геймплейный трейлер игры. Его посвятили скину Жан-Клода ван Дамма для Джонни Кейджа.
Напомним, все реплики для облика героя озвучил сам легендарный актёр.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.
Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение почти на неделю раньше, 13-го числа.
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