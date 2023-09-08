Вышел тизер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы»

Компания Apple опубликовала тизер-трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы». Сюжет шоу покажет сразу два временных периода: перед и после событиями фильма 2014 года, в котором Годзилла напала на Сан-Франциско.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Главным героям предстоит отправиться в Японию и разрушить планы загадочной корпорации «Монарх». Организация занимается изучением и созданием монстров.

В актёрский состав вошли Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джош Коллинз и другие. Режиссёром сериала выступает Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера «Монарха: Наследие монстров»состоится 17 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. В первом сезоне будет 10 эпизодов.