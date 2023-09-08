Вышел тизер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы»
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Компания Apple опубликовала тизер-трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы». Сюжет шоу покажет сразу два временных периода: перед и после событиями фильма 2014 года, в котором Годзилла напала на Сан-Франциско.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.
Главным героям предстоит отправиться в Японию и разрушить планы загадочной корпорации «Монарх». Организация занимается изучением и созданием монстров.
В актёрский состав вошли Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джош Коллинз и другие. Режиссёром сериала выступает Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).
Премьера «Монарха: Наследие монстров»состоится 17 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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