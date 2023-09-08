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Warner Bros. готовит много контента по «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и DC

Warner Bros. готовит много контента по «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и DC
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Недавно глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав принял участие в конференции Goldman Sachs Communacopia and Technology. В ходе неё руководитель заявил, что в распоряжении кинокомпании есть бесчисленное количество успешных франшиз, которые она использует слишком редко.

Примером таковых выступают «Гарри Поттер», «Властелин колец» и DC. По словам Заслава, акционеры Warner Bros. будут довольны ближайшими 10 годами.

Многие акционеры будут довольны ближайшими 10 годами — у нас есть отличные планы на DC. Также в этот период на HBO будут показывать сериал по «Гарри Поттеру», да и множество новых фильмов по «Властелину колец» тоже не за горами.

Помимо этого, в начале недели стало известно, что забастовки в Голливуде обойдутся Warner Bros. примерно в $ 500 млн.

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