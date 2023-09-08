В Overwatch 2 добавили тренировочный режим Hero Mastery

Разработчики командного шутера Overwatch 2 из Blizzard опубликовали трейлер свежего апдейта — он добавляет в игру новый тренировочный режим Hero Mastery.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Blizzard.

В нём геймерам предстоит проходить полосы препятствий за разных персонажей, зарабатывать специальные очки и получать награды. Также разработчики ввели списки лидеров с информацией о лучших результатах для каждого региона.

На данный момент для прохождения доступны три героя: Трейсер, Ангел и Райнхардт. До конца шестого сезона в Hero Mastery также добавят Соджорн и Уинстона. Помимо этого, Blizzard улучшила баланс и внесла некоторые правки в героев.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.