В Overwatch 2 добавили тренировочный режим Hero Mastery

Разработчики командного шутера Overwatch 2 из Blizzard опубликовали трейлер свежего апдейта — он добавляет в игру новый тренировочный режим Hero Mastery.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Blizzard.
В нём геймерам предстоит проходить полосы препятствий за разных персонажей, зарабатывать специальные очки и получать награды. Также разработчики ввели списки лидеров с информацией о лучших результатах для каждого региона.
На данный момент для прохождения доступны три героя: Трейсер, Ангел и Райнхардт. До конца шестого сезона в Hero Mastery также добавят Соджорн и Уинстона. Помимо этого, Blizzard улучшила баланс и внесла некоторые правки в героев.
Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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