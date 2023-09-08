iPhone 15 Pro будет самым лёгким «айфоном» со времён XS
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Журналист издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут примерно на 10% легче, чем аналогичные модели в линейке iPhone 14. Всё благодаря титановой рамке в будущих устройствах.
Если это действительно окажется так, то iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут самыми лёгкими смартфонами со времён iPhone XS.
Вес разных Pro-моделей
- iPhone X: 174 грамма
- iPhone XS: 177 граммов
- iPhone 11 Pro: 188 граммов
- iPhone 12 Pro: 189 граммов
- iPhone 13 Pro: 203 грамма
- iPhone 14 Pro: 206 граммов
- iPhone 15 Pro: ~185 граммов
Вес разных Pro Max-моделей
- iPhone XS Max: 208 граммов
- iPhone 11 Pro Max: 226 граммов
- iPhone 12 Pro Max: 228 граммов
- iPhone 13 Pro Max: 238 граммов
- iPhone 14 Pro Max: 240 граммов
- iPhone 15 Pro Max: ~216 граммов
Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.
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