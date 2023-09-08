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iPhone 15 Pro будет самым лёгким «айфоном» со времён XS

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут примерно на 10% легче, чем аналогичные модели в линейке iPhone 14. Всё благодаря титановой рамке в будущих устройствах.

Если это действительно окажется так, то iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут самыми лёгкими смартфонами со времён iPhone XS.

Вес разных Pro-моделей

iPhone X: 174 грамма

iPhone XS: 177 граммов

iPhone 11 Pro: 188 граммов

iPhone 12 Pro: 189 граммов

iPhone 13 Pro: 203 грамма

iPhone 14 Pro: 206 граммов

iPhone 15 Pro: ~185 граммов

Вес разных Pro Max-моделей

iPhone XS Max: 208 граммов

iPhone 11 Pro Max: 226 граммов

iPhone 12 Pro Max: 228 граммов

iPhone 13 Pro Max: 238 граммов

iPhone 14 Pro Max: 240 граммов

iPhone 15 Pro Max: ~216 граммов

Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.