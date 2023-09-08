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В Payday 3 стартовала открытая бета — она продлится до 11 сентября

В Payday 3 стартовала открытая бета — она продлится до 11 сентября
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В Payday 3 стартовала открытая бета — она продлится до 11 сентября. Опробовать симулятор ограблений смогут все желающие на ПК и Xbox (на PS4 и PS5 теста не будет).

Учтите, что для скачивания Payday 3 на ПК потребуется аккаунт другого региона Steam, поскольку в российском она недоступна.

В тестовой версии будет доступно задание No Rest for the Wicked — сыграть можно будет за одного из четырёх героев: Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа. Разработчики также ограничат максимальный уровень прокачки для героев 22-м уровнем. Что касается оружия, то его нельзя будет прокачать выше восьмого уровня.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Ещё авторы раскрыли карту обновлений до осени 2024 года.

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