Вышел первый тизер «Месье Спейда» — детективного сериала от автора «Хода королевы»
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AMC выпустила первый тизер «Месье Спейда» — мини-сериала о Сэме Спейде, детективе из романов писателя Дэшила Хэммета. Автором шоу выступает Скотт Фрэнк, автор нашумевшего мини-сериала «Ход королевы» для Netflix.
Видео доступно на YouTube-канале Amc+. Права на видео принадлежат AMC.
События проекта развернутся в 1963 году, когда постаревший Спейд живёт на юге Франции. Однажды его идиллию прерывает очередное преступление, которое он вынужден расследовать самостоятельно.
Главную роль в «Месье Спейде» исполнит Клайв Оуэн («Город грехов»), вместе с ним в сериале сыграли Ребекка Рут («Ход королевы») и Оскар Лесаж («Мария-Антуанетта»). У мини-сериала пока нет даты премьеры — возможно, проект стартует уже в этом году.
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