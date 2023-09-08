Фильм «Гран Туризмо» с Орландо Блумом выйдет в онлайне 26 сентября
Поделиться
По данным портала DVDs Release Dates, фильм «Гран Туризмо» выйдет в цифровых сервисах уже 26 сентября. Таким образом, экранизация культовой серии гоночных симуляторов пробудет в кинотеатрах примерно 45 дней.
Фото: DVDSRELEASEDATES
За месяц проката лента с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом заработала $ 82 млн при бюджете в $ 60 млн. Лента получила положительные отзывы от зрителей: на портале IMDb средний рейтинг картины составляет 7,4/10 на основе 20 тыс. отзывов.
Фильм Gran Turismo рассказывает историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главную роль в картине сыграл Арчи Мадекве, а производством занималась студия Sony Pictures.
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
23:24
-
21:05
-
21:02
-
20:33
-
20:25
-
20:17
-
19:50
-
19:11
-
18:28
-
17:45
-
17:21
-
16:53
-
16:37
-
16:01
-
15:35
-
15:08
-
14:37
-
14:15
-
13:58
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:25
-
12:23
-
11:54
-
11:04
-
10:18
-
09:42
-
09:18
-
08:43
-
08:05
-
07:35
-
07:05
-
06:32
-
00:45
Партнерский контент