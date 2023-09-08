Фильм «Гран Туризмо» с Орландо Блумом выйдет в онлайне 26 сентября

По данным портала DVDs Release Dates, фильм «Гран Туризмо» выйдет в цифровых сервисах уже 26 сентября. Таким образом, экранизация культовой серии гоночных симуляторов пробудет в кинотеатрах примерно 45 дней.

Фото: DVDSRELEASEDATES

За месяц проката лента с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом заработала $ 82 млн при бюджете в $ 60 млн. Лента получила положительные отзывы от зрителей: на портале IMDb средний рейтинг картины составляет 7,4/10 на основе 20 тыс. отзывов.

Фильм Gran Turismo рассказывает историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главную роль в картине сыграл Арчи Мадекве, а производством занималась студия Sony Pictures.