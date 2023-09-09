«Одно разочарование...»: появились первые отзывы на NBA 2K24

Вчера, 8 сентября, состоялся релиз баскетбольного симулятора NBA 2K24. Геймеры в пух и прах громят оценки игры — в Steam у тайтла только 13% положительных отзывов.

Фото: Steam

Фанаты критикуют отсутствие кроссплатформы, сюжета в режиме MyCAREER, огромное количество багов, плохую оптимизацию, устаревшую графику и много чего ещё. Игроки также отметили, что новая часть практически ничем не отличается от NBA 2K23.

За что я снова заплатил деньги?

Игра невероятно скучная! Никаких отличий от предыдущей части.

Несмотря на обещания, в игре нет кроссплатформы. Разочаровывает, что разработчики относятся к игрокам как к людям второго сорта. Я вернулся к серии после трёхлетнего перерыва только из-за заявления о кроссплатформенности, однако в игре её не оказалось.

Ещё до выхода игры в Сети разгорелись споры по поводу рейтинга некоторых спортсменов. Например, Леброн Джеймс получил рейтинг 96, поскольку авторы игры уверены в его стабильности — а Джамал Маррей из «Денвер Наггетс» оказался разочарован слишком низкими показателями своей игровой копии.

NBA 2K24 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.