«Бесполезная критика» — разработчик Cyberpunk 2077 о сравнении игры со Starfield
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В начале недели блогер Bear Gaming Asia выпустил ролик, в котором сравнил между собой Starfield и актуальную версию Cyberpunk 2077. Блогер наглядно продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте и физике обоих проектов.
На видео отреагировал старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077. По его мнению, оно лишено какого-либо смысла, потому что автор просто показал механики из двух игр без каких-либо дополнительных комментариев.
В чём смысл? Автор видео просто сравнивает несколько механик без каких-либо комментариев. Для чего? Это должно повлиять на моё отношение или восприятие игр? Бесполезная критика.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0, который исправит множество ошибок и добавит кучу нового, состоится перед выходом DLC.
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