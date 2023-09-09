«Бесполезная критика» — разработчик Cyberpunk 2077 о сравнении игры со Starfield

В начале недели блогер Bear Gaming Asia выпустил ролик, в котором сравнил между собой Starfield и актуальную версию Cyberpunk 2077. Блогер наглядно продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте и физике обоих проектов.

На видео отреагировал старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077. По его мнению, оно лишено какого-либо смысла, потому что автор просто показал механики из двух игр без каких-либо дополнительных комментариев.

В чём смысл? Автор видео просто сравнивает несколько механик без каких-либо комментариев. Для чего? Это должно повлиять на моё отношение или восприятие игр? Бесполезная критика.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Релиз апдейта 2.0, который исправит множество ошибок и добавит кучу нового, состоится перед выходом DLC.