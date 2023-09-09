Авторы стратегии «В тылу врага 2» отложили игру на 2024 год

Fulqrum Publishing объявило, что вынуждено отложить выход стратегии Men of War 2 на 2024 год. Изначально издательство хотело выпустить игру 20 сентября. Новая дата релиза пока не раскрывается.
По словам представителей компании, после анализа итогов публичных бета-тестов и дополнительных QA-сессий разработчики пришли к выводу, что проект нуждается в дополнительной полировке. Fulqrum Publishing подчеркнула, что все механики и контент уже готовы — команде просто нужно больше времени для исправления всех ошибок перед выпуском игры.
Они [разработчики] работают не покладая рук, но им необходимо просто больше времени для исправления всех ошибок перед выпуском игры. Большое спасибо за понимание и постоянную поддержку Men of War 2!
Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд».
Авторы обещают 15 игровых режимов и более 20 карт для мультиплеера. Кампанию можно будет проходить в кооперативе аж до пяти человек.
- 9 сентября 2023
-
13:19
-
12:54
-
12:24
-
11:49
- 8 сентября 2023
-
23:24
-
21:05
-
21:02
-
20:33
-
20:25
-
20:17
-
19:50
-
19:11
-
18:28
-
17:45
-
17:21
-
16:53
-
16:37
-
16:01
-
15:35
-
15:08
-
14:37
-
14:15
-
13:58
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:25
-
12:23
-
11:54
-
11:04
-
10:18
-
09:42
-
09:18
-
08:43
-
08:05