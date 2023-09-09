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Авторы стратегии «В тылу врага 2» отложили игру на 2024 год

Авторы стратегии «В тылу врага 2» отложили игру на 2024 год
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Fulqrum Publishing объявило, что вынуждено отложить выход стратегии Men of War 2 на 2024 год. Изначально издательство хотело выпустить игру 20 сентября. Новая дата релиза пока не раскрывается.

По словам представителей компании, после анализа итогов публичных бета-тестов и дополнительных QA-сессий разработчики пришли к выводу, что проект нуждается в дополнительной полировке. Fulqrum Publishing подчеркнула, что все механики и контент уже готовы — команде просто нужно больше времени для исправления всех ошибок перед выпуском игры.

Они [разработчики] работают не покладая рук, но им необходимо просто больше времени для исправления всех ошибок перед выпуском игры. Большое спасибо за понимание и постоянную поддержку Men of War 2!

Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд».

Авторы обещают 15 игровых режимов и более 20 карт для мультиплеера. Кампанию можно будет проходить в кооперативе аж до пяти человек.

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