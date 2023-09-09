«Круче некуда» с Джеки Чаном — самый популярный фильм у российских пиратов в августе

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Аналитики F.A.C.C.T. составили список из топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2023 года. Подборка основана на количестве обнаруженных нелегальных копий картин в Сети.

Самой популярной лентой стал комедийный боевик «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой. На втором месте расположился фантастический экшен «Рай земной», а на третьем — детективный триллер «Гипнотик». Также в подборку попала российская драма «Дыхание» Романа Каримова.

Топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в августе

«Круче некуда» «Рай земной» «Гипнотик» «Индиана Джонс и Колесо судьбы» «Стражи Галактики. Часть 3» «Не буди во мне киллера» «Сердце Стоун» «Флэш» «Дыхание» «Птичий короб: Барселона»