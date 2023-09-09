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«Круче некуда» с Джеки Чаном — самый популярный фильм у российских пиратов в августе

«Круче некуда» с Джеки Чаном — самый популярный фильм у российских пиратов в августе
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Аналитики F.A.C.C.T. составили список из топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2023 года. Подборка основана на количестве обнаруженных нелегальных копий картин в Сети.

Самой популярной лентой стал комедийный боевик «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой. На втором месте расположился фантастический экшен «Рай земной», а на третьем — детективный триллер «Гипнотик». Также в подборку попала российская драма «Дыхание» Романа Каримова.

Топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в августе

  1. «Круче некуда»
  2. «Рай земной»
  3. «Гипнотик»
  4. «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
  5. «Стражи Галактики. Часть 3»
  6. «Не буди во мне киллера»
  7. «Сердце Стоун»
  8. «Флэш»
  9. «Дыхание»
  10. «Птичий короб: Барселона»
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