«Круче некуда» с Джеки Чаном — самый популярный фильм у российских пиратов в августе
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Аналитики F.A.C.C.T. составили список из топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2023 года. Подборка основана на количестве обнаруженных нелегальных копий картин в Сети.
Самой популярной лентой стал комедийный боевик «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой. На втором месте расположился фантастический экшен «Рай земной», а на третьем — детективный триллер «Гипнотик». Также в подборку попала российская драма «Дыхание» Романа Каримова.
Топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в августе
- «Круче некуда»
- «Рай земной»
- «Гипнотик»
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
- «Стражи Галактики. Часть 3»
- «Не буди во мне киллера»
- «Сердце Стоун»
- «Флэш»
- «Дыхание»
- «Птичий короб: Барселона»
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