Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил на Metacritic 89 баллов из 100

В начале месяца западные журналисты посмотрели мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Показ прошёл в рамках международного кинофестиваля в Торонто.

Также представители прессы выставили мультфильму оценки на Metacritic — он получил 89 баллов из 100 на основе 18 рецензий. Это сделало «Мальчика и птицу» второй самой высокооценённой лентой Хаяо Миядзаки на агрегаторе.

Пальму первенства занимает картина «Унесённые призраками» с её 96 баллами.

Фото: Metacritic

На агрегаторе Rotten Tomatoes «Мальчик и птица» удостоилась 100% «свежести» на основе 21 рецензии.

Фото: Rotten Tomatoes

Аниме расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

Премьера аниме состоялась 14 июля в Японии. Мультфильм официально выйдет в онлайне и в России. Предполагается и прокат в отечественных кинотеатрах, но конкретная дата пока не раскрывается.