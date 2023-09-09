Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил на Metacritic 89 баллов из 100

В начале месяца западные журналисты посмотрели мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Показ прошёл в рамках международного кинофестиваля в Торонто.
Также представители прессы выставили мультфильму оценки на Metacritic — он получил 89 баллов из 100 на основе 18 рецензий. Это сделало «Мальчика и птицу» второй самой высокооценённой лентой Хаяо Миядзаки на агрегаторе.
Пальму первенства занимает картина «Унесённые призраками» с её 96 баллами.
Фото: Metacritic
На агрегаторе Rotten Tomatoes «Мальчик и птица» удостоилась 100% «свежести» на основе 21 рецензии.
Фото: Rotten Tomatoes
Аниме расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.
Премьера аниме состоялась 14 июля в Японии. Мультфильм официально выйдет в онлайне и в России. Предполагается и прокат в отечественных кинотеатрах, но конкретная дата пока не раскрывается.
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