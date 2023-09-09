Как упростить сбор данных о планете в Starfield

В Starfield есть механика сбора данных о планете. Для этого необходимо просканировать определённое количество представителей местной флоры и фауны.
После посещения десятка планет подобный процесс может утомить любого игрока, однако пользователь Reddit под ником Repulsive_Show_1664 рассказал об одном лайфхаке.
На планетах могут встречаться заброшенные исследовательские базы. Геймеру необходимо пробраться на неё и найти компьютер, который содержит сразу все данные о здешних обитателях. Следует учитывать, что такие постройки встречаются далеко не везде, но если вам всё-таки повезло, то не стоит тратить время на ручное сканирование.
Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.
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