Как упростить сбор данных о планете в Starfield

В Starfield есть механика сбора данных о планете. Для этого необходимо просканировать определённое количество представителей местной флоры и фауны.

После посещения десятка планет подобный процесс может утомить любого игрока, однако пользователь Reddit под ником Repulsive_Show_1664 рассказал об одном лайфхаке.

На планетах могут встречаться заброшенные исследовательские базы. Геймеру необходимо пробраться на неё и найти компьютер, который содержит сразу все данные о здешних обитателях. Следует учитывать, что такие постройки встречаются далеко не везде, но если вам всё-таки повезло, то не стоит тратить время на ручное сканирование.

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.