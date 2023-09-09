Стартовали съёмки «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе»

Пару дней назад телеканал ТНТ начал съёмки продолжения «Счастливы вместе». Шоу получило название «Букины».

Ну что, дождались! Было очень приятно снова встретиться со своей киносемьёй, на этот раз уже не на читках, а на площадке в образах. Спасибо авторам проекта за то, что создали такую «машину времени» в виде нового сериала, теперь наша задача – эту машину завести.

К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством занимаются братья Андреасян.

Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.

У «Букиных» уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов.