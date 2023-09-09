Lies of P займёт на PS5 почти 35 ГБ
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Аккаунт в «Твиттере» Playstation Game Size раскрыл точный объём Lies of P на консолях Sony. Владельцам PS4 понадобится 29 ГБ свободного места, а PS5 — почти 35 ГБ.
Напомним, предзагрузка тайтла начнётся 17 сентября. У обладателей расширенного издания такая возможность появится на несколько дней раньше — 14-го числа.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Neowiz Games.
Lies of P — мрачный соулслайк, который расскажет про Пиноккио из сказок Карло Коллоди. По атмосфере игра, скорее, напоминает Bloodborne.
Релиз Lies of P состоится 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Со старта тайтл появится в Game Pass. Разработка игры велась на движке Unreal Engine 4.
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