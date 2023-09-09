Samsung прекратит поддержку смартфонов линейки Galaxy Note 10

Samsung выпустила специальный анонс, в котором сообщила, что прекратит поддержку смартфонов линейки Galaxy Note 10. Компания признала устройства устаревшими и больше не будет выпускать для них обновления безопасности.
Ситуация затронет модели Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Смартфоны вышли в августе 2019 года. Несмотря на это, получать поддержку всё ещё будет серия Galaxy Note 10 Lite, поскольку её выход состоялся в начале 2020 года.
Дело заключается в том, что Samsung адаптирует под свои смартфоны и планшеты только два последующие после релиза устройства версии Android. Причём такая политика распространяется на модели всех категорий: от бюджетных до флагманов.
В конце августа стало известно, что приложение платёжного сервиса Samsung Pay, позволяющего расплачиваться картами «Мир» с помощью смартфонов Samsung, перестало работать на новых устройствах компании в России.
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