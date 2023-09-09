Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатрах России

В некоторых городах России стартовали показы фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. К примеру, купить билеты на сеанс уже можно в «Гринвич Синема» и других кинотеатрах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
В других регионах страны картину Греты Гервиг начнут показывать только с 14 или 16 сентября. Что касается проката фильма в Москве под названием «Быстрые свидания», то это был просто эксперимент одной из киносетей, отмечают источники. Администрация уже удалила постер и описание картины со своего сайта.
«Барби» получила высокие оценки от критиков и зрителей. Также фильм стал самым кассовым в 2023 году, обогнав по сборам мультфильм про братьев Марио. Warner Bros. тем временем уже раздумывает над созданием продолжения или спин-оффа уже без режиссёра Греты Гервиг, которая в ближайшее время будет занята перезапуском «Хроник Нарнии».
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