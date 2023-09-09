Инструментарий по созданию модов для Starfield появится в 2024 году
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Геймдизайнер Starfield Тодд Говард дал обширное интервью японскому журналу Famitsu. В нём знаменитый разработчик рассказал о создании игры и раскрыл примерную дату выхода инструментария для создания модов к игре.
По словам Говарда, он появится уже в 2024 году, однако, когда именно это произойдёт, неизвестно. Разработчик заявил, что фанаты не будут разочарованы — инструментарий будет настолько же масштабным и гибким, как для Fallout 4 и «Скайрима». Стоит ли геймерам ждать более удобных функций для создания модификаций, неизвестно.
Starfield, новая космическая RPG от создателей серии The Elder Scrolls и последних номерных частей Fallout, поступила в продажу 6 сентября. Игра доступна на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass.
Но некоторые важные моды доступны уже сейчас
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