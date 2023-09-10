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Starfield обошла пиковый онлайн «Скайрима» в Steam

Starfield обошла пиковый онлайн «Скайрима» в Steam
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Сегодня, 10 сентября, онлайн Starfield превысил 313 тыс. человек в Steam. Это не самый большой результат среди игр Bethesda, однако такого показателя хватило, чтобы обойти «Скайрим» с его рекордом в 287 тысяч.

Фото: SteamDB

На первом месте располагается Fallout 4 — в своё время в неё играли одновременно 472 тыс. человек.

Топ-3 игры Bethesda Game Studios по пиковому онлайну

  • Fallout 4 — 472 тыс. человек
  • Starfield — 314 тыс. человек
  • «Скайрим» — 287 тыс. человек

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Опробовать тайтл также можно по подписке Game Pass.

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