В WhatsApp появится опция отключения «видеокружочков»
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Специалисты обнаружили в очередной бета-версии мессенджера WhatsApp новую функцию. Она позволяет отключать запись видеосообщений.
Сейчас в WhatsApp пользователи могут отправлять «кружочки» длительностью до 60 секунд. Для этого необходимо нажать кнопку в виде микрофона, переключившись в режим видео, а затем начать удерживать её для записи.
До этого функцию невозможно было отключить, поскольку она была включена по умолчанию. С новым переключателем пользователи теперь смогут отказаться от её использования.
После внедрения «кружочков» многие начали жаловаться, что по ошибке вместо голосовых сообщений отправляют видео. Теперь с одним из следующих обновлений пользователи смогут вернуть кнопке микрофона её первоначальный функционал.
Также пару дней назад в бета-версии WhatsApp нашли другую новую функцию. Речь идёт о возможности создания нескольких аккаунтов на одном смартфоне.
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