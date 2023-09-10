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В iPhone нашли уязвимость для установки шпионской программы

В iPhone нашли уязвимость для установки шпионской программы
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Журналисты издания Reuters сообщили, что компания Citizen Lab обнаружила уязвимость в iPhone сотрудника одной из вашингтонских общественных организаций, которая позволила заразить устройство шпионской программой Pegasus.

Благодаря ей хакеры могли запускать программы и наблюдать за действиями пользователей без их ведома. Уязвимости были подвержены смартфоны с последней версией операционной системы iOS (16.6), однако последнее обновление устранило эту проблему.

По словам представителей Citizen Lab, найти уязвимость удалось благодаря ошибке, допущенной преступником. Pegasus разработана израильской компанией NSO Group Technologies, основная сфера деятельности которой — киберразведка.

Презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября и начнётся в 20:00 мск.

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