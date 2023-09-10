Сборы фильма «Барби» в мировом прокате превысили $ 1,4 млрд

Фильм «Барби» заработал в мировом прокате $ 1,4 млрд. Для достижения такого результата картине понадобилось почти два месяца — лента вышла в прокат 21 июля.

«Барби» уже стала самым кассовым фильмом 2023 года в мире и США. На втором месте располагается мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с результатом в $ 1,36 млрд. В отечественном прокате сборы картины Греты Гервиг превысили $ 616 тыс.

Тем временем Warner Bros. уже раздумывает над созданием сиквела или спин-оффа уже без Гервиг, которая в ближайшее время будет занята перезапуском «Хроник Нарнии».

В некоторых городах России уже тоже стартовали показы фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Например, купить билеты на сеанс уже можно в кинотеатрах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.