Авторы Starfield пока не готовы раскрыть детали первого дополнения
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Недавно геймдизайнер Starfield Тодд Говард дал интервью японскому журналу Famitsu. В ходе разговора журналисты спросили руководителя Bethesda, когда студия планирует выпустить первое сюжетное дополнение.
По словам Говарда, команда разработчиков пока не готова раскрывать детали расширения и дату его выхода. Ориентировочно релиз платного DLC должен состояться в начале 2024 года. Бесплатный доступ к нему получат обладатели Premium- и Constellation-изданий тайтла.
Starfield — новая игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки у проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.
Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра также есть в подписке Game Pass.
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