Авторы Starfield пока не готовы раскрыть детали первого дополнения

Недавно геймдизайнер Starfield Тодд Говард дал интервью японскому журналу Famitsu. В ходе разговора журналисты спросили руководителя Bethesda, когда студия планирует выпустить первое сюжетное дополнение.

По словам Говарда, команда разработчиков пока не готова раскрывать детали расширения и дату его выхода. Ориентировочно релиз платного DLC должен состояться в начале 2024 года. Бесплатный доступ к нему получат обладатели Premium- и Constellation-изданий тайтла.

Starfield — новая игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки у проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра также есть в подписке Game Pass.