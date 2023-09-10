Сборы «Великого уравнителя 3» с Дэнзелом Вашингтоном превысили $ 100 млн

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что сборы «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном в мировом прокате превысили $ 100 млн. У картины есть все шансы стать самым кассовым фильмом трилогии. Для сравнения — первые две картины собрали в прокате $ 192 млн и $ 190 млн соответственно.

Кроме того, лента стартовала в США с $ 46 млн — это лучший результат всей франшизы. Напомним, премьера фильма состоялась 1 сентября.

Сюжет триквела продолжает события предыдущих двух картин. Отставной морской пехотинец Роберт МакКолл решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, найдя там новую семью. Однако вскоре он узнаёт о том, что его новые друзья живут под контролем местной мафии. Теперь МакКоллу нужно во что бы то ни стало защитить своих близких, бросив вызов криминальному авторитету.