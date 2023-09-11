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Расписание игр BetBoom Dacha по Dota 2 на 11 сентября

Расписание матчей второго дня BetBoom Dacha по Dota 2 в Ереване
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В понедельник, 11 сентября, в столице Армении пройдёт второй тур группового этапа BetBoom Dacha — глобального турнира по Dota 2 в преддверии чемпионата мира The International 2023.

Сегодня в рамках неформального ивента команды сыграют ещё по одной серии в формате best-of-2 (две карты). Напомним, по итогам групповой стадии худший коллектив каждого квартета покинет турнир.

Расписание матчей BetBoom Dacha на 11 сентября

  • 12:00. Группа B, 9Pandas (Россия) — Nigma Galaxy (Ближний Восток)
  • 14:00. Группа A, Группа А, BetBoom Team (Россия) — Evil Geniuses (Перу)
  • 16:00. Группа B, beastcoast (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)
  • 18:00. Группа A, Team Secret (Европа) — TSM (Северная Америка)

Прямая трансляция BetBoom Dacha по Dota 2:

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