Николас Кейдж назвал свои любимые фильмы

Легендарный актёр Николас Кейдж во время недавнего мини-интервью назвал свои самые любимые фильмы. Примечательно, что все ленты, названные Кейджем, вышли до 2000 года.

Судя по выбору, актёр очень любит классические фильмы старого Голливуда. В списке Николаса есть ленты Федерико Феллини, Стэнли Кубрика и других режиссёров.

Любимые фильмы Николаса Кейджа

«Гражданин Кейн»

«Четыреста ударов»

«Джульетта и духи»

«2001 год: Космическая одиссея»

Ранее в этом году Кейдж называл любимые фильмы со своим участием. Среди лент оказались «Свинья», «Мэнди», «Воскрешая мертвецов», «Плохой лейтенант» и «Джо».

Последний вышедший фильм с Кейджем, триллер «Схватка дьявола», вышел летом этого года. Ещё до конца года ожидается фильм с актёром, в котором он сыграет пенсионера, который был в прошлом киллером.