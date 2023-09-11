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Николас Кейдж назвал свои любимые фильмы

Николас Кейдж назвал свои любимые фильмы
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Легендарный актёр Николас Кейдж во время недавнего мини-интервью назвал свои самые любимые фильмы. Примечательно, что все ленты, названные Кейджем, вышли до 2000 года.

Судя по выбору, актёр очень любит классические фильмы старого Голливуда. В списке Николаса есть ленты Федерико Феллини, Стэнли Кубрика и других режиссёров.

Любимые фильмы Николаса Кейджа

  • «Гражданин Кейн»
  • «Четыреста ударов»
  • «Джульетта и духи»
  • «2001 год: Космическая одиссея»

Ранее в этом году Кейдж называл любимые фильмы со своим участием. Среди лент оказались «Свинья», «Мэнди», «Воскрешая мертвецов», «Плохой лейтенант» и «Джо».

Последний вышедший фильм с Кейджем, триллер «Схватка дьявола», вышел летом этого года. Ещё до конца года ожидается фильм с актёром, в котором он сыграет пенсионера, который был в прошлом киллером.

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