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Дэниел Рэдклифф сыграет в «Дэдпуле 3» — инсайдер

Дэниел Рэдклифф сыграет в «Дэдпуле 3» — инсайдер
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Утро понедельника начинается с интересных слухов. По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф получит секретную роль в «Дэдпуле 3».

Кого именно в картине может сыграть Рэдклифф, не уточняется. Сам актёр пока что никак не комментировал информацию.

Фанаты предполагают, что Дэниел мог исполнить роль альтернативной версии Росомахи. После того, как Хью Джекман объявил об уходе с роли Логана, весь интернет заполонили фанатские арты с теми актёрами, которые могли бы заменить Джекмана на этой роли. Одним из кандидатов аудитории был именно Рэдклифф.

Фанатский арт с Рэдклиффом в образе Росомахи

Фото: Fan Art

Фильм «Дэдпул 3» расскажет о мультивселенной, перемещениях во времени и многом другом.

На данный момент съёмки «Дэдпула 3» приостановлены из-за непрекращающейся забастовки актёров. Выход фильма должен состояться 3 мая 2024 года

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