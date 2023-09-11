Mortal Kombat 1 весит на Xbox Series 140 ГБ
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Пользователь Reddit под ником Enesmiran1 показал фото, на котором можно увидеть, что предварительная загрузка Mortal Kombat 1 для владельцев премиального издания тайтла стартовала. На Xbox Series проект весит 140 ГБ.
Размер игры на PS5 пока неизвестен, но он вряд ли будет уступать версии для консоли Microsoft.
Фото: Enesmiran1
Mortal Kombat 1 — новая часть известной файтинг-франшизы, которая выступит её перезапуском. В игре появятся как знакомые герои, так и новые персонажи. Фишкой тайтла должны стать камео-бойцы, которые приходят на помощь основному герою. Сюжет при этом должен быть отличным.
Релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Обладатели премиум-издания смогут начать игру уже 14 числа.
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