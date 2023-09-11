Mortal Kombat 1 весит на Xbox Series 140 ГБ

Пользователь Reddit под ником Enesmiran1 показал фото, на котором можно увидеть, что предварительная загрузка Mortal Kombat 1 для владельцев премиального издания тайтла стартовала. На Xbox Series проект весит 140 ГБ.

Размер игры на PS5 пока неизвестен, но он вряд ли будет уступать версии для консоли Microsoft.

Фото: Enesmiran1

Mortal Kombat 1 — новая часть известной файтинг-франшизы, которая выступит её перезапуском. В игре появятся как знакомые герои, так и новые персонажи. Фишкой тайтла должны стать камео-бойцы, которые приходят на помощь основному герою. Сюжет при этом должен быть отличным.

Релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Обладатели премиум-издания смогут начать игру уже 14 числа.