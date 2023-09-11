В России почти перестали покупать фильмы в онлайне
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Исследовательская компания «ТМТ консалтинг» привела данные о том, как часто жители России покупают фильмы в онлайн-кинотеатрах. На материал обратила внимание газета «Ведомости».
По информации компании, доходы онлайн-кинотеатров от TVoD (покупка отдельного фильма или сериала) и EST (аренда) за период с января по июнь 2023 года упали до рекордного минимума – 2% от совокупной выручки видеосервисов. Годом ранее этот показатель составлял 9%.
По словам экспертов, это связано с тем, что в онлайн-кинотеатрах значительно сократилось количество голливудских проектов, поскольку покупали в основном именно их.
Ранее падение количества покупаемых фильмов было связано с рекламой на площадках, а теперь причина более прозрачна.
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