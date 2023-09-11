Флоренс Пью предложили сыграть Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us — инсайдер

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, который в последнее время очень активно делится новостями и слухами, главной претенденткой на роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us была Флоренс Пью.
По словам инсайдера, с ней вели переговоры ещё до забастовки актёров, но результат этих переговоров неизвестен. В любом случае Пью не может говорить о чём-то подобном до конца забастовки актёров.
Второй сезон The Last of Us уже готовы снимать, но из-за забастовок производство начать невозможно. Ранее авторы шоу говорили, что готовы приступить к съёмкам сразу после окончания бунтов.
Второй сезон проекта адаптирует вторую часть The Last of Us, в которой фокус с Джоэла перемещается на Элли и Эбби. К своим ролям должны вернуться Педро Паскаль и Белла Рамзи.
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