Утёк полный список призов Mortal Kombat 1 — платина не должна быть сложной

Перед скорым релизом файтинга Mortal Kombat 1 на серверах PlayStation обнаружили полный список призов игры. Всего их будет 51, но если не учитывать сам платиновый трофей, то 50.

Судя по всему, для получения всех призов не придётся особо трудиться. Большинство трофеев завязано на сюжетной кампании, выполнении фаталити и коллекционировании некоторых предметов.

Некоторые из призов

Фото: PSNProfiles.com

Фото: PSNProfiles.com

Mortal Kombat 1 — новая часть культовой франшизы, которая предложит игрокам знакомую формулу, но в новом виде. Геймплей разнообразят камео-бойцы, которых можно вызывать на помощь для битв. Также появятся новые персонажи.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. С 14 сентября в файтинг смогут играть все владельцы премиального издания.