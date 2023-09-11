Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Дэдпула 3» были завершены на 50% перед началом забастовки актёров

Съёмки «Дэдпула 3» были завершены на 50% перед началом забастовки актёров
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал о состоянии производства фильма. Оказывается, съёмочная команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовала забастовка актёров Голливуда. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.

Леви заявил, что съёмочная команда надеялась на положительный исход переговоров актёров и продюсеров США, поэтому не меняла расписание съёмок под возможные протесты. В этом случае авторы сперва бы сняли сцены со множеством будущих спецэффектов, чтобы во время теоретической забастовки хоть какая-то работа над фильмом продолжалась, однако режиссёр не подумал об этой идее до начала производства.

Премьера «Дэдпула 3» всё ещё намечена на 3 мая 2024 года, однако ленту наверняка перенесут на более поздний срок из-за продолжающихся протестов.

Материалы по теме
Режиссёр «Дэдпула 3» раскрыл новые детали фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android