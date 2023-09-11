Съёмки «Дэдпула 3» были завершены на 50% перед началом забастовки актёров

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал о состоянии производства фильма. Оказывается, съёмочная команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовала забастовка актёров Голливуда. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.
Леви заявил, что съёмочная команда надеялась на положительный исход переговоров актёров и продюсеров США, поэтому не меняла расписание съёмок под возможные протесты. В этом случае авторы сперва бы сняли сцены со множеством будущих спецэффектов, чтобы во время теоретической забастовки хоть какая-то работа над фильмом продолжалась, однако режиссёр не подумал об этой идее до начала производства.
Премьера «Дэдпула 3» всё ещё намечена на 3 мая 2024 года, однако ленту наверняка перенесут на более поздний срок из-за продолжающихся протестов.
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