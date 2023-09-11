Тим Бёртон: съёмки «Битлджуса 2» завершены на 99%
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Режиссёр Тим Бёртон в недавнем интервью заявил, что почти завершил съёмки второй части «Битлджуса», но не успел из-за нагрянувших забастовок. По словам постановщика, производство завершено уже на 99%, а на съёмки нужно буквально полтора дня.
Я благодарен, что мы успели сделать то, что успели. На остаток нам нужно буквально полтора дня. Мы знаем, что нужно сделать. Весь процесс завершён на 99%.
Также Бёртон подчеркнул, что обычно съёмки таких масштабных фильмов всегда изматывают его, поскольку в них нужно вкладывать много сил.
Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.
Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.
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