Утекло полное прохождение сюжета Mortal Kombat 1

В последнее время в Сети появляется всё больше информации о Mortal Kombat 1. И, как обычно бывает с играми, уже есть серьёзные спойлеры в виде полного слитого прохождения кампании. Каким-то образом одному из геймеров удалось получить копию файтинга раньше времени и полностью пройти сюжет на стриме.

Более того, после этого слитого прохождения в Сети стали активно обсуждать детали сюжета. Чтобы избежать спойлеров, остерегайтесь обсуждений в «Твиттере» и других социальных сетях, поскольку спойлеры могут быть где угодно.

Сам ролик Warner Bros. наверняка удалит, поскольку компания всегда активно борется с утечками.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра станет доступна 14 сентября обладателям премиального издания.