Федерация компьютерного спорта России перейдёт только на отечественные игры
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Федерация компьютерного спорта России поставила цель перейти на отечественные игры в ближайшие годы. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент ведомства Дмитрий Смит.
Глобальная цель — перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили. Не скажу насчёт российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют. Просто раньше наших Кулибиных перекупали, но сейчас у нас создаются отличные условия. Я уверен, что понадобится несколько лет, чтобы перейти на отечественные игры. Важно, чтобы они доносили наши ценности и мысли, что может сделать компьютерный спорт.
Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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