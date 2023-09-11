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Федерация компьютерного спорта России перейдёт только на отечественные игры

Федерация компьютерного спорта России поставила цель перейти на отечественные игры в ближайшие годы. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент ведомства Дмитрий Смит.

Глобальная цель — перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили. Не скажу насчёт российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют. Просто раньше наших Кулибиных перекупали, но сейчас у нас создаются отличные условия. Я уверен, что понадобится несколько лет, чтобы перейти на отечественные игры. Важно, чтобы они доносили наши ценности и мысли, что может сделать компьютерный спорт.

Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).