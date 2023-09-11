Фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым выйдет в онлайне 15 сентября
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Уже 15 сентября фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым выйдет в цифровых сервисах. Картина будет доступна в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.
Фото: Okko
«Кентавр» рассказывает о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут некоего серийного убийцу. Лента вышла в российском прокате в середине июля и стала одним из самых высокооценённых отечественных фильмов 2023 года. Так, рейтинг картины на «Кинопоиске» составляет 7,6/10 на основе 18 тыс. отзывов.
В «Кентавре» главные роли исполнили Юра Борисов («Серебряные коньки») и Анастасия Талызина («Молчание»). А одним из продюсеров числится Илья Найшуллер — постановщик нашумевшего американского боевика «Никто» и не менее популярного экшена «Хардкор».
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