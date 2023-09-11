Показ iPhone 15: где смотреть трансляцию

Уже завтра Apple представит следующее поколение своих смартфонов — iPhone 15. «Чемпионат» будет активно следить за мероприятием — будут новости и, конечно, статья со всеми подробностями нового гаджета.

Презентация начнётся 12 сентября в 20:00 мск, посмотреть её в прямом эфире можно на YouTube — трансляцию будет вести сама Apple. Обычно такие мероприятия длятся чуть меньше двух часов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Из утечек мы уже знаем многое про iPhone 15: смартфон перейдёт на разъём USB-C, «качельке» включения и выключения звука на смену придёт кнопка Action — на неё можно будет запрограммировать разные действия. Вдобавок iPhone 15 Pro Max могут назвать iPhone 15 Ultra.