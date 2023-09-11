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Правительство РФ: почти у 80% зарубежного ПО есть аналоги из России

Правительство РФ: почти у 80% зарубежного ПО есть аналоги из России
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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о текущем положении с российским программным обеспечением. По словам чиновника, почти у 80% иностранного ПО уже есть российские аналоги, большинство из которых имеют «средний и высокий уровень зрелости».

Президент поставил задачу — обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги. У более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости.

При этом государство не требует от частного бизнеса использовать только «импортонезависимое ПО», отметил Чернышенко. Он лишь напомнил о рисках, которые сегодня может нести иностранное программное оборудование.

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