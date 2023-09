Starfield стартовала на уровне успешной Diablo 4 в рознице Британии

Издание GfK опубликовало данные о розничных продажах в период с 4 по 9 сентября в Британии. Первую строчку ожидаемо заняла Starfield — космическое приключение обошло лидера прошлой недели Hogwarts Legacy и Mario Kart 8 Deluxe.

Более того, новая игра от авторов «Скайрима» стартовала на уровне Diablo 4, однако уступила многим другим проектам 2023 года, включая Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil 4 и The Legend of Zelda: Tears the Kingdom.

Однако стоит учитывать, что речь идёт только о физических продажах — Starfield наверняка показала себя куда лучше в цифре и сервисе Game Pass, где игра доступна со дня релиза. В Microsoft уже заявили, что новинку опробовали более 6 млн человек.

Топ-10 продаж в рознице Британии с 4 по 9 сентября