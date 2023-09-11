В российских кинотеатрах покажут презентацию iPhone 15 от Apple

В некоторых кинотеатрах России начали продавать билеты на просмотр осенней презентации Apple, на которой должны представить iPhone 15.

Среди кинотеатров, которые предлагают посмотреть на новый iPhone на большом экране, оказалась петербуржская сеть «Мираж Синема». При этом большинство билетов, стоимость которых составляет от 300 до 2 тысяч рублей, уже раскуплены.

Сеанс начинается одновременно с трансляцией на YouTube — 12 сентября в 20:00 по мск. Будет ли эфир переведён на русский или будет показан оригинальный стрим, пока неизвестно.

Фото: IPhones.ru

Ранее стало известно, что Apple может отказаться от производства модели iPhone 13 Mini. Причиной могут стать низкие показатели продаж мини-смартфона — они составляют лишь 3% от общего объёма устройств компании.