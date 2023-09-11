Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Вечером 10 сентября стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция.

В первый сезон войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Финал сезона состоится уже 15 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 10 сентября 2-я серия 17 сентября 3-я серия 24 сентября 4-я серия 1 октября 5-я серия 8 октября 6-я серия 15 октября

AMC тем временем уже продлила сериал на второй сезон, так что продолжение не заставит зрителей ждать слишком долго. На производство не повлияют даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда — для авторов сделали специальное исключение.