Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
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Вечером 10 сентября стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция.
В первый сезон войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Финал сезона состоится уже 15 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 сентября
|2-я серия
|17 сентября
|3-я серия
|24 сентября
|4-я серия
|1 октября
|5-я серия
|8 октября
|6-я серия
|15 октября
AMC тем временем уже продлила сериал на второй сезон, так что продолжение не заставит зрителей ждать слишком долго. На производство не повлияют даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда — для авторов сделали специальное исключение.
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