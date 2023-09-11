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Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
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Вечером 10 сентября стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция.

В первый сезон войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Финал сезона состоится уже 15 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 сентября
2-я серия17 сентября
3-я серия24 сентября
4-я серия1 октября
5-я серия8 октября
6-я серия15 октября

AMC тем временем уже продлила сериал на второй сезон, так что продолжение не заставит зрителей ждать слишком долго. На производство не повлияют даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда — для авторов сделали специальное исключение.

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